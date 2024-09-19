5 талеров 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1829 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5221 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

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