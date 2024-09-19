Талер 1829 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1829 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2678 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

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