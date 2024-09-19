Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1829 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1829
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1829 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2678 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 15 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 14 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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