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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1829 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1829 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1829 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1829
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1829 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2678 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
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  • Numismatica Ranieri (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
556 $
Цена в валюте аукциона 490 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
969 $
Цена в валюте аукциона 820 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Numismatica Ranieri - December 10, 2017
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 10 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - October 15, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 15 октября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Nomisma - October 14, 2014
Продавец Nomisma
Дата 14 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Künker - March 16, 2011
Продавец Künker
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1829 S "Горный" на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1829 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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