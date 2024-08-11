Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 2/3 талера
- Год 1829
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1829 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 925 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.
Сохранность
- Все фирмы
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Grün (1)
- Höhn (3)
- Solidus Numismatik (1)
- WAG (1)
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2/3 талера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск