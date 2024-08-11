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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 2/3 талера 1829 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 2/3 талера 1829 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1829
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1829 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 925 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

Сохранность
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  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
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  • Solidus Numismatik (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1829 S на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
921 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1829 S на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 880 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1829 S на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1829 S на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1829 S на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1829 S на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1829 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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