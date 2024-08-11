2/3 талера 1829 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1829 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1055 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 925 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2017.

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