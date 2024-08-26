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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1830 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1830 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1830 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1830
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1830 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1925 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 600 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Aurea - April 11, 2024
Продавец Aurea
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Aurea - October 7, 2023
Продавец Aurea
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе ANTIUM AURUM - May 31, 2023
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 31 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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