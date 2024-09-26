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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1830 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1830 S
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 талеров 1830 S
Средняя цена 5100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Дукат 1830 S
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1830 S
Средняя цена 160 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
Талер 1830 S Горный
Средняя цена 530 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/3 талера 1830 S
Средняя цена 220 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/12 талера 1830 S
Средняя цена 110 $
Продажи
0 16

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1830 Премия за трудолюбие
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Талер 1830 Премия за трудолюбие "LANDWIRTSCHAFTL"
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 1
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