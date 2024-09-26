Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1830 года "Премия за трудолюбие". "LANDWIRTSCHAFTL" (Саксония-Альбертина, Антон)

Разновидность: "LANDWIRTSCHAFTL"

Аверс монеты - Талер 1830 года "Премия за трудолюбие" "LANDWIRTSCHAFTL" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1830 года "Премия за трудолюбие" "LANDWIRTSCHAFTL" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1830
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1830 года "Премия за трудолюбие". "LANDWIRTSCHAFTL". Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4700 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
Саксония-Альбертина Талер 1830 "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1830 "Премия за трудолюбие" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Антона Монеты Саксония-Альбертина 1830 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск