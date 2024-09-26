Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1830 года "Премия за трудолюбие". "LANDWIRTSCHAFTL" (Саксония-Альбертина, Антон)
Разновидность: "LANDWIRTSCHAFTL"
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1830
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1830 года "Премия за трудолюбие". "LANDWIRTSCHAFTL". Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 345 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4700 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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