Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1830 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1830
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1830 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1300 EUR. Торги состоялись 12 марта 2011.
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Status International
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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