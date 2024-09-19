Талер 1830 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1830 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1300 EUR. Торги состоялись 12 марта 2011.

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