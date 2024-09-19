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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1830 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1830 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1830 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1830
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1830 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1424 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1300 EUR. Торги состоялись 12 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность VF
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Status International - May 17, 2019
Продавец Status International
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Heritage - October 25, 2015
Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Heritage - October 25, 2015
Продавец Heritage
Дата 25 октября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 S "Горный" на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1830 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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