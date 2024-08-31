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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1830 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 1/3 талера 1830 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 1/3 талера 1830 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,708)
  • Вес 8,254 гр
  • Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8438 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1830
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1830 года со знаком S. Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 853 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2020.

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  • WAG (5)
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
512 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность F
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1830 S на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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