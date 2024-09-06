Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
10 талеров 1830 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,364 гр
- Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 10 талеров
- Год 1830
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1830 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 7500 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
8864 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
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