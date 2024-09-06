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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1830 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 10 талеров 1830 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 10 талеров 1830 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1830
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1830 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 7500 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.

Сохранность
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  • Baldwin's (1)
  • Künker (6)
  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1830 S на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
8864 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1830 S на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
8819 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1830 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1830 S на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1830 S на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1830 S на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1830 S на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1830 S на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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