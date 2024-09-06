10 талеров 1830 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1830 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 505 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 7500 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2021.

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