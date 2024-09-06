Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1830 года "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал Талер
- Год 1830
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1830 года "Премия за трудолюбие". Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4224 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 32000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2015.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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