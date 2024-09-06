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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1830 года "Премия за трудолюбие" (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Талер 1830 года "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Талер 1830 года "Премия за трудолюбие" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Талер
  • Год 1830
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1830 года "Премия за трудолюбие". Это серебряная монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4224 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 32000 EUR. Торги состоялись 8 октября 2015.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (4)
  • Künker (5)
Саксония-Альбертина Талер 1830 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
31559 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1830 "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
28339 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1830 "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1830 "Премия за трудолюбие" на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1830 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 17, 2013
Продавец Künker
Дата 17 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 "Премия за трудолюбие" на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1830 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1830 "Премия за трудолюбие" на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1830 "Премия за трудолюбие" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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