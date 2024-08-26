Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 талеров 1830 года S (Саксония-Альбертина, Антон)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Антон
- Номинал 5 талеров
- Год 1830
- Правитель Антон (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1830 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 7750 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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