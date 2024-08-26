5 талеров 1830 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1830 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 7750 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность AU (3) XF (6) VF (1)