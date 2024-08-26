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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1830 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - 5 талеров 1830 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - 5 талеров 1830 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1830
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1830 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 7750 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • Künker (7)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина 5 талеров 1830 S на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
2353 $
Цена в валюте аукциона 2100 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1830 S на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
5838 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1830 S на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1830 S на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1830 S на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1830 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1830 S на аукционе Westfälische - February 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1830 S на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1830 S на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1830 S на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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