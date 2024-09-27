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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1830 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Аверс монеты - Дукат 1830 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон Реверс монеты - Дукат 1830 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Антон

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Антон
  • Номинал Дукат
  • Год 1830
  • Правитель Антон (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1830 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 2500 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2017.

Сохранность
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  • Künker (4)
Саксония-Альбертина Дукат 1830 S на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
984 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1830 S на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
2655 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1830 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1830 S на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1830 S на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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