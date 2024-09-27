Дукат 1830 года S (Саксония-Альбертина, Антон)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1830 года со знаком S. Это золотая монета периода Антона отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 2500 EUR. Торги состоялись 18 февраля 2017.

Сохранность AU (1) XF (3) VF (1)