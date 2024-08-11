Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1827 года

Золотые монеты (Фридрих Август I)

Аверс
Реверс
10 талеров 1827 S
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 талеров 1827 S
Средняя цена 7400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1827 I.G.S.
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 7

Золотые монеты (Антон)

Аверс
Реверс
10 талеров 1827 S
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 талеров 1827 S
Средняя цена 28000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1827 S
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты (Фридрих Август I)

Аверс
Реверс
Талер 1827 S
Средняя цена 160 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Талер 1827 S Горный
Средняя цена 690 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1/12 талера 1827 S
Средняя цена 190 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/24 талера 1827 S
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты (Антон)

Аверс
Реверс
Талер 1827 S
Средняя цена 260 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
2/3 талера 1827 S
Средняя цена 720 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/3 талера 1827 S
Средняя цена 650 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/6 талера 1827 S
Средняя цена 350 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/12 талера 1827 S
Средняя цена 410 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/24 талера 1827 S
Средняя цена 170 $
Продажи
0 9

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1827 S Смерть короля
Средняя цена 380 $
Продажи
1 408
Аверс
Реверс
1/6 талера 1827 S Смерть короля
Средняя цена 85 $
Продажи
2 127
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск