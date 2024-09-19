Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
10 талеров 1827 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,364 гр
- Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 10 талеров
- Год 1827
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1827 года со знаком S. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1261 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.
Сохранность
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
******
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