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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1827 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 10 талеров 1827 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 10 талеров 1827 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1827
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1827 года со знаком S. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1261 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.

Сохранность
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  • WAG (2)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1827 S на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1827 S на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1827 S на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
19986 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1827 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
13908 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1827 S на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1827 S на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1827 S на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1827 S на аукционе Künker - September 27, 1999
Продавец Künker
Дата 27 сентября 1999
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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