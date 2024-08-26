Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Каталог монет Фридриха Августа I (1806-1827)
Всего добавлено монет: 212
Каталог монет Фридрих Август I 1806-1827
Монеты Фридриха Августа I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Медь $430 $960 0 11
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1825 S
Медь $130 - 0 5
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1807 H
Медь $170 - 0 25
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
4 пфеннига 1808 H
Серебро $220 - 0 64
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
2/3 талера 1817 I.G.S.
Медь $190 - 0 13
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1823 S
Серебро $130 - 3 254
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1808 S.G.H.
Медь $75 - 0 5
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1815 S
Медь - - 0 0
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1822 S
Медь $70 - 0 12
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1822 S
Медь $150 - 0 7
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1811 H
Золото $13,000 - 0 1
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Пробные 10 талеров 1818 I.G.S.
Медь $1,500 - 0 8
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1808 H
Серебро $45 - 0 2
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/48 талера 1813 H
Медь $230 $300 0 13
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1825 S
Серебро $990 - 0 29
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/48 талера 1806 H
Серебро $380 - 1 409
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1827 S "Смерть короля"
Медь $270 - 0 11
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1816 S
Золото $2,600 - 0 7
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1812 S.G.H.
Медь - - 0 0
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1809 H
Серебро $180 - 0 159
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1812 S.G.H.
Медь $120 - 0 1
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
4 пфеннига 1810 H
Медь - - 0 0
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1808 H
Золото $4,300 - 0 5
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1806 S.G.H.
Медь $130 - 0 2
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1807 H
Медь $35 - 0 4
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1811 H
Золото $2,900 - 0 7
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1813 I.G.S.
Золото $4,100 - 0 17
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1813 S.G.H.
Серебро $250 - 1 30
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/3 талера 1818 I.G.S.
Золото $2,500 - 0 4
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
5 талеров 1808 S.G.H.
Медь $50 - 0 15
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
4 пфеннига 1809 H
Серебро $160 - 4 198
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1813 S.G.H.
Золото $4,000 - 0 8
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
5 талеров 1810 S.G.H.
Серебро $1,100 - 0 1
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/3 талера 1816 I.G.S.
Серебро $110 - 0 1
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/12 талера 1813 S.G.H.
Серебро $840 - 0 38
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1811 S.G.H. "Горный"
Серебро $130 - 1 202
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1826 S
Золото $3,200 - 0 8
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1808 S.G.H.
Серебро $75 - 0 4
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/6 талера 1807 S.G.H.
Золото $5,300 - 0 6
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Дукат 1823 I.G.S.
Серебро $210 - 0 2
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/12 талера 1826 S
Золото $3,700 - 0 6
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Дукат 1817 I.G.S.
Золото $3,700 - 0 2
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
5 талеров 1812 S.G.H.
Золото - - 0 0
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
5 талеров 1816 I.G.S.
Серебро $600 - 0 36
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
2/3 талера 1822 G.S.
Серебро $260 - 0 26
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1808 S.G.H. "Горный"
Серебро $7,700 - 0 4
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Пробный Талер 1814
Серебро - - 0 0
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Пробный Талер 1824 I.G.S.
Серебро $210 - 0 109
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1813 I.G.S.
Серебро $580 - 0 42
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1822 I.G.S. "Горный"
Золото - - 0 0
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1818 I.G.S.
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