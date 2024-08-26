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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Каталог монет Фридриха Августа I (1806-1827)

Всего добавлено монет: 212

Период чеканки Фридриха Августа I
Каталог монет Фридрих Август I 1806-1827
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Монеты Фридриха Августа I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1825 S
 Медь $430 $960 0 11Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1807 H
 Медь $130 - 0 5Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
4 пфеннига 1808 H
 Медь $170 - 0 25Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
2/3 талера 1817 I.G.S.
 Серебро $220 - 0 64Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1823 S
 Медь $190 - 0 13Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1808 S.G.H.
 Серебро $130 - 3 254Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1815 S
 Медь $75 - 0 5Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1822 S
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1822 S
 Медь $70 - 0 12Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1811 H
 Медь $150 - 0 7Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Пробные 10 талеров 1818 I.G.S.
 Золото $13,000 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1808 H
 Медь $1,500 - 0 8Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/48 талера 1813 H
 Серебро $45 - 0 2Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1825 S
 Медь $230 $300 0 13Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/48 талера 1806 H
 Серебро $990 - 0 29Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1827 S "Смерть короля"
 Серебро $380 - 1 409Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1816 S
 Медь $270 - 0 11Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1812 S.G.H.
 Золото $2,600 - 0 7Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1809 H
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1812 S.G.H.
 Серебро $180 - 0 159Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
4 пфеннига 1810 H
 Медь $120 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
3 пфеннига 1808 H
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1806 S.G.H.
 Золото $4,300 - 0 5Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1807 H
 Медь $130 - 0 2Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1 пфенниг 1811 H
 Медь $35 - 0 4Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1813 I.G.S.
 Золото $2,900 - 0 7Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1813 S.G.H.
 Золото $4,100 - 0 17Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/3 талера 1818 I.G.S.
 Серебро $250 - 1 30Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
5 талеров 1808 S.G.H.
 Золото $2,500 - 0 4Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
4 пфеннига 1809 H
 Медь $50 - 0 15Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1813 S.G.H.
 Серебро $160 - 4 198Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
5 талеров 1810 S.G.H.
 Золото $4,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/3 талера 1816 I.G.S.
 Серебро $1,100 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/12 талера 1813 S.G.H.
 Серебро $110 - 0 1Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1811 S.G.H. "Горный"
 Серебро $840 - 0 38Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1826 S
 Серебро $130 - 1 202Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1808 S.G.H.
 Золото $3,200 - 0 8Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/6 талера 1807 S.G.H.
 Серебро $75 - 0 4Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Дукат 1823 I.G.S.
 Золото $5,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
1/12 талера 1826 S
 Серебро $210 - 0 2Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Дукат 1817 I.G.S.
 Золото $3,700 - 0 6Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
5 талеров 1812 S.G.H.
 Золото $3,700 - 0 2Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
5 талеров 1816 I.G.S.
 Золото - - 0 0Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
2/3 талера 1822 G.S.
 Серебро $600 - 0 36Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1808 S.G.H. "Горный"
 Серебро $260 - 0 26Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Пробный Талер 1814
 Серебро $7,700 - 0 4Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Пробный Талер 1824 I.G.S.
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1813 I.G.S.
 Серебро $210 - 0 109Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
Талер 1822 I.G.S. "Горный"
 Серебро $580 - 0 42Coin photo Coin photo
Саксония-Альбертина, Фридрих Август I
10 талеров 1818 I.G.S.
 Золото - - 0 0
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