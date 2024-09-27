Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
8 пфеннигов 1808 года H. Золото (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Разновидность: Золото
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 8 пфеннигов
- Год 1808
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 8 пфеннигов 1808 года со знаком H. Золото. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3973 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.
Сохранность
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- Künker (5)
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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