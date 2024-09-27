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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

8 пфеннигов 1808 года H. Золото (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 8 пфеннигов 1808 года H Золото - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 8 пфеннигов 1808 года H Золото - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 8 пфеннигов
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 8 пфеннигов 1808 года со знаком H. Золото. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3973 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
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  • Künker (5)
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
2647 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
2529 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 8 пфеннигов 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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