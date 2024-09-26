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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1808 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1808 S.G.H.
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 талеров 1808 S.G.H.
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Дукат 1808 S.G.H.
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1808 S.G.H.
Средняя цена 130 $
Продажи
3 251
Аверс
Реверс
Талер 1808 S.G.H. Горный
Средняя цена 260 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
2/3 талера 1808 S.G.H.
Средняя цена 180 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1/3 талера 1808 S.G.H.
Средняя цена 180 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/6 талера 1808 S.G.H.
Средняя цена 55 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1/12 талера 1808 S.G.H.
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
8 пфеннигов 1808 H
Средняя цена 370 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
8 пфеннигов 1808 H Золото
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1808 H
Средняя цена 170 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1808 H
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1808 H
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 8

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1808 S.G.H. Пробный
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
8 пфеннигов 1808 H Пробные
Средняя цена 390 $
Продажи
1 8
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