Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1808 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 2/3 талера
- Год 1808
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1808 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1405 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 12 марта 2011.
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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