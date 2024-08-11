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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1808 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1808 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 2/3 талера 1808 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1808 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1405 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 360 EUR. Торги состоялись 12 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 230 USD
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе WAG - November 7, 2021
Продавец WAG
Дата 7 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Darabanth - May 15, 2020
Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Heritage - January 22, 2015
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность F
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2011
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1808 S.G.H. на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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