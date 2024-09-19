Пробные 8 пфеннигов 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробные 8 пфеннигов 1808 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22641 проданному на аукционе Stack's Bowers за 700 USD. Торги состоялись 20 января 2020.

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