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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробные 8 пфеннигов 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Пробные 8 пфеннигов 1808 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Пробные 8 пфеннигов 1808 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,2 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 8 пфеннигов
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробные 8 пфеннигов 1808 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22641 проданному на аукционе Stack's Bowers за 700 USD. Торги состоялись 20 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H (Пробные) на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
347 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H (Пробные) на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
314 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H (Пробные) на аукционе Stack's - January 20, 2020
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H (Пробные) на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H (Пробные) на аукционе Künker - March 16, 2016
Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H (Пробные) на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H (Пробные) на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H (Пробные) на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 8 пфеннигов 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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