Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Пробные 8 пфеннигов 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробные 8 пфеннигов 1808 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22641 проданному на аукционе Stack's Bowers за 700 USD. Торги состоялись 20 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность PROOF
Цена
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