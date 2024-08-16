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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

4 пфеннига 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1808 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 4 пфеннига 1808 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,7 - 9 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 4 пфеннига 1808 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1624 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Stare Monety - September 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Katz - May 27, 2023
Продавец Katz
Дата 27 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Heritage - March 27, 2014
Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Heritage - March 27, 2014
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1808 H на аукционе Reinhard Fischer - May 24, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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