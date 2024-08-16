Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
4 пфеннига 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,7 - 9 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1808
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 4 пфеннига 1808 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1624 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Продавец Stare Monety
Дата 8 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2014
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Где продать?
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