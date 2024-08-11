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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1808 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 10 талеров 1808 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 10 талеров 1808 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: UBS

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1808 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5153 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (1)
  • UBS (2)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1808 S.G.H. на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
4069 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1808 S.G.H. на аукционе Nomisma - July 3, 2021
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность VF
Цена
2432 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1808 S.G.H. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1808 S.G.H. на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1808 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1808 S.G.H. на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1808 S.G.H. на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1808 S.G.H. на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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