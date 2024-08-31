8 пфеннигов 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 8 пфеннигов 1808 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2433 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 850 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность UNC (5) AU (6) XF (5) VF (1) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS63 (1) Сервис PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Felzmann (1)

Grün (4)

Höhn (6)

Künker (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Numimarket (1)

Reinhard Fischer (1)

Russiancoin (7)

WAG (2)