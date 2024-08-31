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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

8 пфеннигов 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 8 пфеннигов 1808 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 8 пфеннигов 1808 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0104 oz) 0,3247 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 8 пфеннигов
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 8 пфеннигов 1808 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2433 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 850 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
326 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1808 H на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 пфеннигов 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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