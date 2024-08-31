Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
8 пфеннигов 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0104 oz) 0,3247 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 8 пфеннигов
- Год 1808
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 8 пфеннигов 1808 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2433 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 850 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?
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