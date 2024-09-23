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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробный Талер 1808 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Пробный Талер 1808 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Пробный Талер 1808 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 1808 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • Künker (6)
  • Александр (1)
Саксония-Альбертина Талер 1808 S.G.H. (Пробный) на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
5671 $
Цена в валюте аукциона 5201 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1808 S.G.H. (Пробный) на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
8244 $
Цена в валюте аукциона 7600 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1808 S.G.H. (Пробный) на аукционе Александр - October 16, 2019
Саксония-Альбертина Талер 1808 S.G.H. (Пробный) на аукционе Александр - October 16, 2019
Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1808 S.G.H. (Пробный) на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1808 S.G.H. (Пробный) на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1808 S.G.H. (Пробный) на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1808 S.G.H. (Пробный) на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1808 S.G.H. (Пробный) на аукционе Künker - January 27, 2010
Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1808 S.G.H. (Пробный) на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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