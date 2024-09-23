Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Пробный Талер 1808 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1808
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 1808 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 16 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2010
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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