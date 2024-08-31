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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1808 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1 пфенниг 1808 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 - 2,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1808 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 2800 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2021.

Сохранность
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  • Frankfurter (1)
  • Höhn (2)
  • Künker (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • WAG (2)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1808 H на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1808 H на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
3235 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1808 H на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1808 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1808 H на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1808 H на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1808 H на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1808 H на аукционе Münzen & Medaillen - October 8, 2003
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 8 октября 2003
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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