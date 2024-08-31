Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 пфенниг 1808 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,7 - 2,3 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1808
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1808 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Frankfurter Münzhandlung за 2800 EUR. Торги состоялись 5 ноября 2021.
Сохранность
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- WAG (2)
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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