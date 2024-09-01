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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1808 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1808 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1808 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1808
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1808 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5173 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (2)
  • Künker (4)
Саксония-Альбертина Дукат 1808 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
2252 $
Цена в валюте аукциона 2050 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1808 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1808 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
4046 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1808 S.G.H. на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1808 S.G.H. на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1808 S.G.H. на аукционе Künker - September 27, 1999
Продавец Künker
Дата 27 сентября 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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