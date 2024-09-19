Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Золотые монеты Дукат Фридриха Августа I - Саксония-Альбертина
Дукат 1806
Год Знак Описание Продажи Продажи1806 S.G.H. 0 1
Дукат 1806-1822
Год Знак Описание Продажи Продажи1806 S.G.H. 0 101807 S.G.H. 0 61808 S.G.H. 0 61809 S.G.H. 0 131810 S.G.H. 0 21811 S.G.H. 0 01812 S.G.H. 0 01813 S.G.H. 0 01813 I.G.S. 0 01814 I.G.S. 0 31815 I.G.S. 0 21816 I.G.S. 0 111817 I.G.S. 0 61818 I.G.S. 0 71819 I.G.S. 0 71820 I.G.S. 0 111821 I.G.S. 0 91822 I.G.S. 0 11
Дукат 1823
Год Знак Описание Продажи Продажи1823 I.G.S. 0 6
Дукат 1824
Год Знак Описание Продажи Продажи1824 I.G.S. 0 50
Дукат 1825-1827
Год Знак Описание Продажи Продажи1825 I.G.S. 0 231826 I.G.S. 0 201827 I.G.S. 0 7
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