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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Золотые монеты Дукат Фридриха Августа I - Саксония-Альбертина

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Дукат 1806

Год Знак Описание Продажи Продажи
1806 S.G.H. 0 1
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Дукат 1806-1822

Год Знак Описание Продажи Продажи
1806 S.G.H. 0 101807 S.G.H. 0 61808 S.G.H. 0 61809 S.G.H. 0 131810 S.G.H. 0 21811 S.G.H. 0 01812 S.G.H. 0 01813 S.G.H. 0 01813 I.G.S. 0 01814 I.G.S. 0 31815 I.G.S. 0 21816 I.G.S. 0 111817 I.G.S. 0 61818 I.G.S. 0 71819 I.G.S. 0 71820 I.G.S. 0 111821 I.G.S. 0 91822 I.G.S. 0 11
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Дукат 1823

Год Знак Описание Продажи Продажи
1823 I.G.S. 0 6
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Дукат 1824

Год Знак Описание Продажи Продажи
1824 I.G.S. 0 50
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Дукат 1825-1827

Год Знак Описание Продажи Продажи
1825 I.G.S. 0 231826 I.G.S. 0 201827 I.G.S. 0 7
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