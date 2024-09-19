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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1810 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1810 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1810 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1101 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 5200 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1810 S.G.H. на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность PROOF
Цена
6800 $
Цена в валюте аукциона 5200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1810 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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