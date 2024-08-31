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Саксония-Альбертина
1810
Саксония-Альбертина
Период:
1806-1873
1806-1873
Фридрих Август I
1806-1827
Антон
1827-1836
Фридрих Август II
1836-1854
Иоганн
1854-1873
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Саксония-Альбертина
1810
Монеты Саксония-Альбертина 1810 года
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Золотые монеты
10 талеров 1810 S.G.H.
Средняя цена
2700 $
Продажи
0
5
5 талеров 1810 S.G.H.
Средняя цена
4000 $
Продажи
0
8
Дукат 1810 S.G.H.
Средняя цена
5300 $
Продажи
0
2
Серебряные монеты
Талер 1810 S.G.H.
Средняя цена
180 $
Продажи
0
50
Талер 1810 S.G.H. Горный
Средняя цена
700 $
Продажи
0
20
2/3 талера 1810 S.G.H.
Средняя цена
100 $
Продажи
0
19
1/3 талера 1810 S.G.H.
Средняя цена
130 $
Продажи
0
11
1/6 талера 1810 S.G.H.
Средняя цена
85 $
Продажи
0
44
1/12 талера 1810 S.G.H.
Средняя цена
60 $
Продажи
0
27
Медные монеты
4 пфеннига 1810 H
Средняя цена
120 $
Продажи
0
1
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Зактрыть
Саксония-Альбертина
Период
1806-1873
Категория
Зактрыть
???
Саксония-Альбертина
Период
1806-1873
Фридрих Август I
1806-1827
Антон
1827-1836
Фридрих Август II
1836-1854
Иоганн
1854-1873
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