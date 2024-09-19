Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Macho & Chlapovič
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1810
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1810 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31172 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Coins of History
Дата 4 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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