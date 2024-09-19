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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1810 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1810 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Macho & Chlapovič

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1810 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31172 проданному на аукционе Heritage Auctions за 960 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (2)
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Coins of History - February 4, 2024
Продавец Coins of History
Дата 4 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность F
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. на аукционе Aurea - March 25, 2021
Продавец Aurea
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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