Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,397 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1810
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1810 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3495 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 GCN
Цена
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Где продать?
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