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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1810 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/6 талера 1810 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,397 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1810 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3495 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 430 CZK
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе BAC - April 2, 2024
Продавец BAC
Дата 2 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе BAC - July 25, 2023
Продавец BAC
Дата 25 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Sonntag - June 6, 2023
Продавец Sonntag
Дата 6 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе BAC - January 18, 2023
Продавец BAC
Дата 18 января 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе BAC - September 7, 2022
Продавец BAC
Дата 7 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе BAC - April 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе BAC - October 27, 2021
Продавец BAC
Дата 27 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU55 GCN
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1810 S.G.H. на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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