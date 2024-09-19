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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/12 талера 1810 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/12 талера 1810 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1810 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2146 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 86 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2011.

Сохранность
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  • WCN (3)
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 13, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 8, 2021
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе Schulman - October 20, 2020
Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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