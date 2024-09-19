1/12 талера 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1810 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2146 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 86 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2011.

Сохранность UNC (8) AU (9) XF (10)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (2)

Chaponnière (1)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (2)

Grün (2)

Höhn (6)

Künker (1)

Münz Zentrum Rheinland (2)

Schulman (1)

Universum Coins GmbH (1)

WAG (5)

WCN (3)