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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1810 года S.G.H. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1810 года S.G.H. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1810 года S.G.H. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1810 года "Горный" со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1236 проданному на аукционе Katz Auction за 1850 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (2)
  • Katz (3)
  • Künker (3)
  • London Coin Galleries (1)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Sonntag (2)
  • WAG (5)
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
625 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Münzen & Medaillen - November 17, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 17 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1810 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1810 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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