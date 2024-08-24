Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1810 года S.G.H. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1810
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1810 года "Горный" со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1236 проданному на аукционе Katz Auction за 1850 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2021.
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 17 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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