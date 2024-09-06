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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1810 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 2/3 талера 1810 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1810 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Teutoburger - May 28, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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