Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 2/3 талера
- Год 1810
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1810 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1514 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность XF
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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