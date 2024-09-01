Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
5 талеров 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 5 талеров
- Год 1810
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1810 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3900 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.
Сохранность
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Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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