5 талеров 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1810 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3900 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

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