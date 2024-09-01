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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 5 талеров 1810 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 5 талеров 1810 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1810 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 397 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 3900 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (5)
Саксония-Альбертина 5 талеров 1810 S.G.H. на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
4747 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1810 S.G.H. на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность XF
Цена
4650 $
Цена в валюте аукциона 3700 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1810 S.G.H. на аукционе Busso Peus - November 1, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 1 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1810 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1810 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1810 S.G.H. на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1810 S.G.H. на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1810 S.G.H. на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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