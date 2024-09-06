Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7,016 гр
- Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8443 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/3 талера
- Год 1810
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1810 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1409 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 150 EUR. Торги состоялись 12 марта 2011.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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