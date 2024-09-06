Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1810 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/3 талера 1810 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/3 талера 1810 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7,016 гр
  • Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8443 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1810 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1409 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 150 EUR. Торги состоялись 12 марта 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (5)
  • Künker (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 63 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1810 S.G.H. на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1810 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1/3 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск