4 пфеннига 1810 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 4 пфеннига 1810 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность VF (1)