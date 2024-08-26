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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

4 пфеннига 1810 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1810 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 4 пфеннига 1810 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,7 - 9 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 4 пфеннига 1810 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 4 пфеннига 1810 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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