Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
4 пфеннига 1810 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,7 - 9 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1810
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 4 пфеннига 1810 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 912 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
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