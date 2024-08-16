Дукат 1824 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1824 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3816 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность PROOF (3) UNC (2) AU (16) XF (24) VF (5) Сохранность (слабы) MS62 (1) PF64 (2) ULTRA CAMEO (2) Сервис NGC (3)

Продавец Все фирмы

Baldwin's (1)

Busso Peus (2)

Cayón (1)

Emporium Hamburg (3)

Gorny & Mosch (3)

Grün (3)

Heritage (1)

Hess Divo (1)

Höhn (7)

Künker (21)

Rauch (1)

Teutoburger (1)

UBS (3)

WAG (1)

Westfälische (1)