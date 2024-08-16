Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1824 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Дукат
- Год 1824
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1824 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3816 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
3686 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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