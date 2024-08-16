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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1824 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1824 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1824 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1824
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1824 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3816 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2335 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
3686 $
Цена в валюте аукциона 3800 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - April 20, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 20 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Rauch - May 9, 2020
Продавец Rauch
Дата 9 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1824 I.G.S. на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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