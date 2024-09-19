Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1824 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1824 I.G.S.
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 50

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1824 G.S. Горный
Средняя цена 890 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Талер 1824 S
Средняя цена 95 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
Талер 1824 S Горный
Средняя цена 420 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/12 талера 1824 S
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/24 талера 1824 S
Средняя цена 300 $
Продажи
0 3

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1824 I.G.S. Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск