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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1824 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1824 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1824 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1824
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1824 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5065 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
293 $
Цена в валюте аукциона 270 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Anticomondo - March 3, 2022
Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Александр - March 10, 2021
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Александр - June 10, 2020
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность VF35
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Александр - March 25, 2020
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Александр - March 25, 2020
Продавец Александр
Дата 25 марта 2020
Сохранность VF35
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Spink - December 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Александр - December 4, 2019
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Александр - December 4, 2019
Продавец Александр
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF35
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Niemczyk - June 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Александр - June 5, 2019
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF35
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1824 S на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1824 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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