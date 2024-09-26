Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1824 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1824
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1824 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5065 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 7 октября 2014.
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Anticomondo
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Spink
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 июня 2019
Сохранность VF
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