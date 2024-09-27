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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1824 года G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1824 года G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1824 года G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1824
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1824 года "Горный" со знаком G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3300 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность XF
Цена
411 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Dorotheum - November 13, 2019
Продавец Dorotheum
Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 G.S. "Горный" на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1824 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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