Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1824 года G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1824
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (69)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1824 года "Горный" со знаком G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 332 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3300 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
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Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
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Дата 13 ноября 2019
Сохранность VF
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Дата 25 августа 2019
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
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Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
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