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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/24 талера 1824 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/24 талера 1824 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/24 талера 1824 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1824
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1824 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2785 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 460 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1824 S на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1824 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1824 S на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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