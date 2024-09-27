Талер 1824 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1824 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3449 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 680 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

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