Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1824 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1824
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1824 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3449 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 680 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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