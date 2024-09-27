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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1824 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1824 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1824 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1824
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1824 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3449 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 680 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (5)
Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
616 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность VF
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Aurea - April 4, 2018
Продавец Aurea
Дата 4 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1824 S "Горный" на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1824 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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