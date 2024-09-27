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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1813 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

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