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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1813 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1813 S.G.H.
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
10 талеров 1813 I.G.S.
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 талеров 1813 S.G.H.
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1813 S.G.H.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1813 I.G.S.
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1813 S.G.H.
Средняя цена 160 $
Продажи
3 194
Аверс
Реверс
Талер 1813 I.G.S.
Средняя цена 210 $
Продажи
0 109
Аверс
Реверс
Талер 1813 S.G.H. Горный
Средняя цена 490 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Талер 1813 I.G.S. Горный
Средняя цена 410 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
2/3 талера 1813 I.G.S.
Средняя цена 160 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/6 талера 1813 S.G.H.
Средняя цена 180 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/12 талера 1813 S.G.H.
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/12 талера 1813 I.G.S.
Средняя цена 150 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/48 талера 1813 H
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/48 талера 1813 S
Средняя цена 50 $
Продажи
0 12

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1813 H
Средняя цена 85 $
Продажи
0 20

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1813 I.G.S. Пробный
Средняя цена 9700 $
Продажи
0 12
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