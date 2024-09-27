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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1813 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1813 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1813 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Münzen & Medaillen GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1813 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (2)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (12)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Rauch (1)
  • WAG (2)
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
677 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - February 8, 2018
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Münzen & Medaillen - October 18, 2007
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 18 октября 2007
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 9, 2004
Продавец Künker
Дата 9 марта 2004
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - September 29, 2002
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1813 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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