Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1813 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Münzen & Medaillen GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1813
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1813 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 809 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 24 июня 2019.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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