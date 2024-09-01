1/12 талера 1813 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1813 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 943 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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