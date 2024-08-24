Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/48 талера 1813 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,974 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/48 талера
- Год 1813
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1813 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2301 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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