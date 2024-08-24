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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/48 талера 1813 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/48 талера 1813 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/48 талера 1813 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,974 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1813 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2301 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (6)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • WCN (1)
  • Westfälische (1)
Продавец WCN
Дата 1 августа 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 32 PLN
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 S на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 S на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 S на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 S на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 S на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 S на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 S на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 S на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 S на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 S на аукционе Höhn - March 12, 2011
Продавец Höhn
Дата 12 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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