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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1813 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1813 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2038 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 90 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2017.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1813 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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