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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1813 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 10 талеров 1813 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 10 талеров 1813 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1813 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 6700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
  • Künker (5)
  • UBS (1)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
Цена
2316 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 I.G.S. на аукционе HIRSCH - September 22, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 I.G.S. на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
2764 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 I.G.S. на аукционе Künker - June 22, 2012
Продавец Künker
Дата 22 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 I.G.S. на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 I.G.S. на аукционе UBS - January 24, 2005
Продавец UBS
Дата 24 января 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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