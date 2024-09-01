Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
10 талеров 1813 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,364 гр
- Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 10 талеров
- Год 1813
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1813 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 6700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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