10 талеров 1813 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1813 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 6700 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

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