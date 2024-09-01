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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Пробный Талер 1813 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Пробный Талер 1813 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Пробный Талер 1813 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Пробный Талер 1813 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2332 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 11000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Pesek Auctions (1)
  • Teutoburger (3)
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
10312 $
Цена в валюте аукциона 40500 PLN
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
7593 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1813 I.G.S. (Пробный) на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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